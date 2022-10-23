Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7170

Курсанты одесского вуза победили на чемпионате Европы по универсальному бою

Курсанты одесского вуза победили на чемпионате Европы по универсальному бою
Источник: МВД Украины

фотогалерея

КИЕВ. 23 октября. УНН. В МВД Украины сообщили, что курсанты Одесского государственного университета внутренних дел победили на чемпионате Европы по универсальному бою, передает УНН.

Детали

С 17 по 20 октября в Турции (провинция Анталия, поселок Кириш) проходил Чемпионат Европы по Универсальному бою среди юниоров, юниорок и взрослых. В турнире приняли участие 16 команд, в составе которых мужественно соревновались более 300 участников, в том числе и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел.

По результатам Чемпионата:

1-е место среди юниоров в весовой категории до 65 кг занял курсант Ощепков Александр;

1-е место среди взрослых в весовой категории до 75 кг занял курсант Юрчак Тарас;

1-е место среди взрослых в весовой категории свыше 95 кг занял курсант Филипчук Ярослав.

Напомним

Женская сборная Украины завоевала 6 медалей на чемпионате мира по борьбе U23 в испанском городе Понтеведра и заняла третье место в командном зачете.

Источник: УНН
Теги: чемпионат Европы, борьба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.