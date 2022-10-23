Враг нанес удары по половине тепловых генерирующих мощностей Украины – Галущенко

КИЕВ. 23 октября. УНН. Россия нанесла ущерб по меньшей мере половине тепловых генерирующих мощностей Украины, но не все пострадавшие энергоблоки полностью прекратили работу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко, передает УНН.

Ущерб от ракетных ударов и атак дронов составляет миллиарды долларов.

Герман Галущенко заявил в интервью агентству Reuters, что 30-40% всей энергетической инфраструктуры страны пострадали в результате атак, которые, по его словам, были направлены на разрушение энергосистемы Украины — цель, которая, по его словам, не была достигнута.

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«Это довольно большая мощность. Могу вам сказать, что это… как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — сказал он, отвечая на вопрос о масштабах ущерба.

«На этой неделе они нанесли удар по ряду тепловых электростанций», — сказал Галущенко, добавив, что в результате этих атак Украина потеряла 4000 МВт генерирующих мощностей.

Контекст

Начиная с 10 октября рф активизировала свои воздушные атаки по Украине, используя ракеты и беспилотники для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры, прежде всего по электростанциям.