Умер владелец корпорации Red Bull

КИЕВ. 23 октября. УНН. На 79-м году ушел из жизни Дитрих Матешиц - владелец корпорации Red Bull и владелец команды Red Bull Racing чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление компании.

Дитрих Матешиц длительное время не появлялся на публике. В СМИ появлялись сообщения, что бизнесмен тяжело болен и борется с онкологическим недугом.

В 1984 году вместе с партнером из Таиланда Матешиц основал компании по производству энергетического напитка Red Bull. Напиток на основе кофеина и таурина изначально позиционировался, как средство для поддержания бодрости у дальнобойщиков и представителей других профессий, чья работа предполагает недостаток сна. Однако энергетик быстро обрел широкую популярность. В 2021 году в мире было продано около 10 млрд банок Red Bull в 172 странах.

Матешитц был главным инвестором команды по автогонкам "Формулы-1" Red Bull, инвестировал также в футбол, мотогонки, аэродайвинг и сноубординг.

С 2010 по 2013 год команда Red Bull выигрывала Кубок конструкторов. В 2021 и 2022 годах чемпионом Формулы-1 стал нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.