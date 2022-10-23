У российских предприятий в Украине отобрали 9 судов на более чем полмиллиарда гривен

КИЕВ. 23 октября. УНН. В управление украинского предприятия от Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передано 9 судов, принадлежавших предприятиям страны-агрессора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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«Прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечили передачу от АРМА в управление украинскому предприятию девяти судов, которые принадлежали предприятиям РФ. Это обеспечит поступление доходов от управления ими в государственный бюджет Украины. Общая стоимость кораблей составляет более 532 млн грн», - говорится в сообщении.

Суда прибыли в Украину в конце 2021 - начале 2022 годов. Осуществляя хозяйственную деятельность по транспортировке грузов, российские предприятия-владельцы судов, платили налоги и наполняли бюджет страны-агрессора, чем оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям РФ.

Суда были арестованы в рамках расследования уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Расследование продолжается.