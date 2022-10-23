Украинские авиаторы ударили по 15 районам сосредоточения вражеского вооружения - Генштаб

КИЕВ. 23 октября. УНН. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за минувшие сутки, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах Бахмута, Бахмутского, Иванграда, Марьинки, Соледара, Озаряновки, Одрадовки Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций ЗРК врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и три БПЛА «Орлан».

Военнослужащие Ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая радиолокационную станцию.