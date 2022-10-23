Днепропетровщина: враг продолжает наносить удары по Никопольскому району

КИЕВ. 23 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил о новых ударах россиян по Никопольскому району области, передает УНН.

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«Ночью россияне снова били по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Остальные районы провели ночь под звуки сирены. Но обошлось без нападений. И на эту минуту спокойно», - сообщил Резниченко.

Он также сообщил, что украинским защитникам удалось уничтожить вражеский беспилотник.

«Во время ночной атаки россиян наши военные из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136». Его сбили в Никопольском районе», - сообщил глава ОВА.

Добавим

Никопольский район Днепропетровской области длительное время находится под постоянными ударами врага.