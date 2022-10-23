Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7845

Днепропетровщина: враг продолжает наносить удары по Никопольскому району

КИЕВ. 23 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил о новых ударах россиян по Никопольскому району области, передает УНН.

Цитата

«Ночью россияне снова били по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Остальные районы провели ночь под звуки сирены. Но обошлось без нападений. И на эту минуту спокойно», - сообщил Резниченко.

Он также сообщил, что украинским защитникам удалось уничтожить вражеский беспилотник.

«Во время ночной атаки россиян наши военные из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136». Его сбили в Никопольском районе», - сообщил глава ОВА.

Добавим

Никопольский район Днепропетровской области длительное время находится под постоянными ударами врага. 

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.