Си Цзиньпин официально начал третий срок в качестве лидера Китая

КИЕВ. 23 октября. УНН. Си Цзиньпин официально начал третий пятилетний срок на посту генерального секретаря партии, сообщает УНН со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин переизбрался на исторический третий срок в качестве лидера Китая после съезда Коммунистической партии, на котором он укрепил свою позицию самого влиятельного лидера страны со времен основателя Мао Цзэдуна, пишут западные СМИ.

После избрания Си Цзиньпин представил новый состав постоянного комитета Политбюро. По оценкам аналитиков, комитет сформирован из полностью лояльных к фигуре Си Цзиньпина партийных функционеров, поддерживающих усиление его власти.

Накануне официального начала третьего срока в качестве лидера Китая Си Цзиньпин укрепил свою власть и расширил свои полномочия на ХХ съезде Коммунистической партии КНР. На съезде были утверждены две поправки к партийной конституции, целью которых является усиление статуса генерального секретаря Си Цзиньпина в партии.

Первой поправкой устанавливается «статус Си Цзиньпина как ядра Центрального комитета КПК и всей партии», а его видение «социализма с китайской спецификой для новой эры» становится руководством к действию для всех членов партии. Вторая поправка обязывает партийцев защищать «статус генерального секретаря Си Цзиньпина как «ядра» КПК» и «защищать руководство партии».

Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объёмом полномочий.