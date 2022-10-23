Опасные находки: жители столицы сообщают в полицию об обломках вражеских ракет и БПЛА

КИЕВ. 23 октября. УНН. Жители столицы сообщают полиции о найденных обломках вражеских ракет и беспилотников. В патрульной полиции Киева рассказали о случаях опасных находок и напомнили о правилах обращения с ними, пишет УНН.

Детали

Первый случай произошел на днях в Печерском районе. Гражданин увидел во дворе дома под деревом предмет, похожий на поврежденную часть российской ракеты. Мужчина сразу позвонил на линию 102.

Второй случай произошел в Соломенском районе. Охранник предприятия, во время осмотра территории, обнаружил, вероятно, обломки сбитого вражеского беспилотника.

Во всех случаях патрульные ограждали места происшествия и вызывали взрывотехников и следователей.

Друзья, если вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на обломки от ракет или БПЛА:

• Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим,

• Не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.д.,

• Не фотографируйте и не публикуйте снимки в сети интернет.

• Обозначьте место находки,

• Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше,

• Немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС — 101 или полиции — 102,

• Дождитесь приезда специалистов и укажите местоположение подозрительной находки.

Своими необдуманными действиями вы можете навредить себе и окружающим!