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За ночь украинские защитники уничтожили 16 дронов-камикадзе, летевших с юга

За ночь украинские защитники уничтожили 16 дронов-камикадзе, летевших с юга

КИЕВ. 23 октября. УНН. В ночь на 23 октября противник уже "традиционно" атаковал юг страны ударными дронами-камикадзе. Украинские военные уничтожили 16 дронов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Детали

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Юг" Воздушных Сил на Николаевщине уничтожено одиннадцать вражеских дронов, еще три "Shahed-136" сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны.

Еще два барражирующих боеприпаса, которым удалось прорваться с южного направления, уничтожены зенитчиками Воздушного командования "Восток" и Воздушного командования "Центр" на востоке и севере Украины.

Напомним

Оперативное командование “Юг” сообщило, что военнослужащие Украины на юге Украины за последние сутки уничтожили почти 50 оккупантов и 20 единиц военной техники. 

Источник: УНН
Теги: БПЛА, война
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