За сутки враг нанес 32 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины - Генштаб

КИЕВ. 23 октября. УНН. За сутки российские войска нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

”За минувшие сутки захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей”, - говорится в сводке.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку.

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