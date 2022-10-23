Хакеры слили в сеть документы ядерной программы Ирана: есть российский след

КИЕВ. 23 октября. УНН. Группа оппозиционных хакеров Black Reward обнародовала целый ряд документов, касающихся ядерной программы Ирана, сообщает УНН.

Ранее Black Reward предупреждала, что владеет множеством данных о программе, включая контракты на поставку оборудования. Документы были получены после взлома почты иранской компании по производству и развитию ядерной энергетики.

Хакеры обратились к властям Ирана с требованием в течение 24 часов освободить всех политических заключенных и задержанных протестующих. Власти проигнорировали это требование и по истечению срока 50 ГБ данных были слиты в сеть.

«Опубликованные документы содержат контракты Иранской компании по производству и развитию атомной энергии с отечественными и зарубежными партнерами, графики управления и эксплуатации Бушерской электростанции, идентификационные данные и платежные квитанции инженеров и сотрудников компании, а также паспорта и визы иранских и российских специалистов Бушерской электростанции», — говорится в сообщении группы в социальных сетях.