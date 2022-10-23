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«Теневой флот» создает рф для обхода нефтяного эмбарго - Bloomberg

«Теневой флот» создает рф для обхода нефтяного эмбарго - Bloomberg

КИЕВ. 23 октября. УНН. рф создает «теневой флот» из нефтетанкеров для обхода нефтяного эмбарго Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на расследование агентства Bloomberg.

Главный исполнительный директор компании Maersk Tankers, управляющей флотом из 170 кораблей, заявил, что анализируя продажи кораблей в последнее время, можно говорить о создании флота, который будет перевозить нефть в интересах Кремля.

По оценкам судостроительного брокера Braemar, для поддержки перевозки по России 4 миллиона баррелей в день на Дальний Восток закуплены еще 240 судов – 102 "Афрамаксов", 58 "Суэцмаксов" и 80 очень крупных нефтяных танкеров. В прошлом году они перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Отмечается, что резко возросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.

Контекст

С 5 декабря ЕС планирует запретить импорт российской нефти, а с 5 февраля также ввести эмбарго на российские нефтепродукты.

Источник: УНН
Теги: Россия, нефть, эмбарго
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