Армия рф атаковала Запорожье дронами-камикадзе

КИЕВ. 23 октября. УНН. Этой ночью российские войска атаковали Запорожье дронами, предварительно Shahed-136, а близлежащие населенные пункты – ракетами С-300. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня ночью оккупационные войска осуществили атаку г. Запорожье с использованием дронов (предварительно, дронов-камикадзе Shahed-136), а также окружающих населенных пунктов с использованием ракет С-300", – говорится в сообщении.

Детали

Один из дронов попал в общественное здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, россияне обстреляли одно из сел Запорожского района – три вражеские ракеты повредили частные дома и помещение школы.

Напомним

Ночью 22 октября российские военные нанесли два ракетных удара по селу Заречное в Запорожской области.