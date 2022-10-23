Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
14685

Армия рф атаковала Запорожье дронами-камикадзе

Армия рф атаковала Запорожье дронами-камикадзе

КИЕВ. 23 октября. УНН. Этой ночью российские войска атаковали Запорожье дронами, предварительно Shahed-136, а близлежащие населенные пункты – ракетами С-300. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня ночью оккупационные войска осуществили атаку г. Запорожье с использованием дронов (предварительно, дронов-камикадзе Shahed-136), а также окружающих населенных пунктов с использованием ракет С-300", – говорится в сообщении.

Детали

Один из дронов попал в общественное здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, россияне обстреляли одно из сел Запорожского района – три вражеские ракеты повредили частные дома и помещение школы.

Напомним

Ночью 22 октября российские военные нанесли два ракетных удара по селу Заречное в Запорожской области.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.