Оккупанты ранили в Украине 820 детей – Офис Генпрокурора

КИЕВ. 23 октября. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 820 детей, убили – 430. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

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"По состоянию на утро 23 октября 2022 года более 1250 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и более 820 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

22 октября в результате вражеских артобстрелов города Украинск Донецкой области получили ранения двое детей 9 и 11 лет.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 419, Харьковской – 260, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

Как отметили, эти цифры неокончательные, так как продолжается работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2663 учебных заведения, из них 326 разрушены полностью.

Напомним