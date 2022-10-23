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россияне обстреляли Николаев ракетами С-300: трое раненых

россияне обстреляли Николаев ракетами С-300: трое раненых

КИЕВ. 23 октября. УНН. Этой ночью российские войска обстреляли Николаев ракетами типа С-300 – попали в пятиэтажный жилой дом, три человека получили ранения. Об этом в Telegram сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

"Ночью, 23 октября, ориентировочно в 01:30, Николаев подвергся вражескому обстрелу ракетами типа С-300. Известно, что одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, повреждены балконы. Повреждены также теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей. Предварительно, три человека получили ранения", – написал Ким.

Напомним

20 октября в Николаевской области под вражеские удары попали город Николаев и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
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