Задержание президента "Мотор Сичи" по подозрению в госизмене: СБУ раскрыла детали

КИЕВ. 23 октября. УНН. Служба безопасности подтвердила задержание президента компании-производителя авиационных двигателей "Мотор Сич" по подозрению в сотрудничестве с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Сотрудники Службы безопасности задержали президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешне-экономической деятельности этого предприятия. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)", – говорится в сообщении.

Как писал ранее УНН, по подозрению в государственной измене СБУ задержала экс-нардепа, президента “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева.

Детали

Как отметили в СБУ, задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По данным следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации "ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для армии рф.

"Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор", – говорится в сообщении.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

• Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан";

• КА-52 "Аллигатор";

• Ми-28Н "Ночной охотник".

"Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения этих вражеских боевых вертолетов нашими защитниками", – сообщили в СБУ.

Для обхода установленных ограничений на торговлю с рф организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказы" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны, пишет ведомство.

Однако, по данным СБУ, после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в россию. Также враг использовал своих иностранных сообщников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

Во время расследования сотрудники Службы безопасности установили всех организаторов сделок и задокументировали их преступные действия.

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