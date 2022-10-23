Генштаб ВСУ: уничтожено примерно 67 470 оккупантов

КИЕВ. 23 октября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 67 470 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, потери врага с 24.02 до 23.10 ориентировочно такие:

• личного состава – около 67 470 (+400),

• танков – 2584 (+5) ед,

• боевых бронированных машин – 5284 (+18) ед,

• артиллерийских систем – 1667 (+14) ед,

• РСЗО – 374 (+1) ед,

• средства ПВО – 189 (+0) ед,

• самолетов – 270 (+0) ед,

• вертолетов – 245 (+2) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20),

• крылатые ракеты – 350 (+21),

• корабли/катера – 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн– 4039 (+18) ед,

• специальная техника – 148 (+0).