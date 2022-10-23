В Энергодаре "прилетело" по отелю, который любили оккупанты и коллаборанты – мэр

КИЕВ. 23 октября. УНН. Мэр захваченного города Энергодар Запорожской области Дмитрий Орлов сообщил о "прилете" в отель "Алиса", который любили использовать российские оккупанты и коллаборанты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram городского головы.

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"Утром воскресенья в Энергодаре снова было шумно. Сообщают о прилете в отель "Алиса" и повреждении заведения. Есть ли пострадавшие в результате этого обстрела, пока не известно. Но точно можно сказать, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты", – написал Орлов.

Напомним

Ночью 19 октября Энергодар в очередной раз подвергся вражеским обстрелам.