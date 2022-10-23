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Рашисты обстреляли два района Харьковской области, есть раненый

Рашисты обстреляли два района Харьковской области, есть раненый

КИЕВ. 23 октября. УНН. Вчера, 22 октября, российские оккупанты обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковской области, в частности город Волчанск. С ранениями госпитализировали 66-летнего мужчину. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

"За прошедшие сутки враг обстреливал г. Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области", – написал Синегубов.

В Волчанске в результате обстрелов возник пожар в двух частных домах и на промышленном объекте – пострадавших и погибших нет

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 66-летний мужчина в Купянском районе", – добавил глава ОВА.

Напомним

21 октября в результате вражеской атаки на Харьков получили ранения 11 человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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