Рашисты обстреляли два района Харьковской области, есть раненый

КИЕВ. 23 октября. УНН. Вчера, 22 октября, российские оккупанты обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковской области, в частности город Волчанск. С ранениями госпитализировали 66-летнего мужчину. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали



"За прошедшие сутки враг обстреливал г. Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области", – написал Синегубов.

В Волчанске в результате обстрелов возник пожар в двух частных домах и на промышленном объекте – пострадавших и погибших нет

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 66-летний мужчина в Купянском районе", – добавил глава ОВА.

Напомним

21 октября в результате вражеской атаки на Харьков получили ранения 11 человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.