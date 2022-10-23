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В Сумской области будут выключать свет без предупреждения – ОВА

В Сумской области будут выключать свет без предупреждения – ОВА

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня в Сумской области будут отключать электроэнергию без предупреждения. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"Аварийных отключений в Сумской области по состоянию на 9:30 нет. Но энергетики предупреждают: в течение дня будут выключать без предупреждений. Заранее подготовьтесь к этому, пожалуйста: зарядите гаджеты, приготовьте еду и т.д.", – написал Живицкий.

Напомним

22 октября российские войска атаковали ракетами энергообъекты на западе Украины.

Источник: УНН
Теги: электричество, Сумы и Сумская область
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