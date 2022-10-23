Новости: Общество
23 октября 2022, 10:59 • Анна Мурашко • 6570
В Сумской области будут выключать свет без предупреждения – ОВА
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня в Сумской области будут отключать электроэнергию без предупреждения. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Аварийных отключений в Сумской области по состоянию на 9:30 нет. Но энергетики предупреждают: в течение дня будут выключать без предупреждений. Заранее подготовьтесь к этому, пожалуйста: зарядите гаджеты, приготовьте еду и т.д.", – написал Живицкий.
Напомним
22 октября российские войска атаковали ракетами энергообъекты на западе Украины.
Источник: УНН
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