За сутки оккупанты убили в Украине восемь гражданских – ОП

КИЕВ. 23 октября. УНН. Вчера, 22 октября, из-за российских атак в Украине погибло восемь гражданских, еще 19 получили ранения. Такие данные областных военных администраций в Telegram опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Детали

Количество пострадавших среди гражданского населения за 22 октября:

• Днепропетровская область – 4 раненых;

• Донецкая область – 6 погибших (в частности, обнаружено 4 убитых ранее), 9 раненых;

• Запорожская область – 2 погибших;

• Николаевская область – 4 раненых;

• Сумская область – 1 раненый;

• Харьковская область – 1 раненый.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 820 детей, убили – 430.