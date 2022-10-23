Новости: Война
23 октября 2022, 11:18 • Анна Мурашко • 5235
За сутки оккупанты убили в Украине восемь гражданских – ОП
Источник: Telegram президента Украины Владимира Зеленского
КИЕВ. 23 октября. УНН. Вчера, 22 октября, из-за российских атак в Украине погибло восемь гражданских, еще 19 получили ранения. Такие данные областных военных администраций в Telegram опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Количество пострадавших среди гражданского населения за 22 октября:
• Днепропетровская область – 4 раненых;
• Донецкая область – 6 погибших (в частности, обнаружено 4 убитых ранее), 9 раненых;
• Запорожская область – 2 погибших;
• Николаевская область – 4 раненых;
• Сумская область – 1 раненый;
• Харьковская область – 1 раненый.
Напомним
В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 820 детей, убили – 430.
Источник: УНН
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