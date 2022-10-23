В Кременной задержали мобилизованных россиян, которые отказались воевать – Гайдай

КИЕВ. 23 октября. УНН. Мобилизованных россиян, которые по прибытии в Украину отказались воевать, бросили под стражу в Кременной Луганской области. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

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"На одном из предприятий в Кременной под стражей удерживают "мобиков", которые отказались воевать. Как стало известно из открытых источников, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать", – написал Гайдай.

Добавим

По словам главы ОВА, некоторым мобилизованным удалось сбежать, остальных удерживают под охраной, пытаясь под психологическим давлением вернуть в строй и "бросить" их в атаку.

Напомним

На временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение оккупантов из числа мобилизованных лиц.