В Кировоградской области сбили российскую ракету, обломки повредили дома

КИЕВ. 23 октября. УНН. Этой ночью украинские военные сбили российскую ракету в пгт Онуфриевка Кировоградской области – обломки повредили несколько домов. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

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"Ночью обломками сбитой в Онуфриевке вражеской ракеты повреждены несколько домов. Обошлось без погибших и травмированных. На месте работают соответствующие службы", – написал Райкович.

Напомним

22 октября российские войска нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области.