Оккупанты строят "линию вагнера", чтобы сдержать наступление ВСУ – британская разведка

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские оккупанты строят оборонительные противотанковые укрепления ("линию вагнера"), чтобы включить реку Северский Донец в зону обороны и попытаться сдержать контрнаступление украинских военных. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Британская разведка напомнила, как 19 октября основатель чвк "вагнер" евгений пригожин заявил, что в оккупированной Луганской области его команда инженеров строит большую укрепленную линию обороны. Он опубликовал карту проекта, на которой видно участок недавно построенных противотанковых укреплений и траншейных систем к юго-востоку от Кременной в Луганской области.

Цитата

"Если планы настолько масштабны, как утверждает пригожин, то работы, вероятно, будут направлены на включение реки Северский Донец в оборонительную зону, которая частично повторяет линию контроля 2015 года", – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что украинские военные постепенно продвигаются вперед в Луганской области. Наиболее сложные участки – Сватовское и Кременское направления.

Глава чвк "вагнер" евген пригожин вербует на войну против Украины зеков, чтобы использовать их как "пушечное мясо" во время разведки украинских позиций.