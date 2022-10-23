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В Киеве и области начались стабилизационные отключения света

В Киеве и области начались стабилизационные отключения света

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня в Киеве и Киевской области будут проводить стабилизационные отключения света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницы ДТЭК Киева и области.

Цитата

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве (и Киевской области – ред.) с 11.13 введены стабилизационные отключения света", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, свет будут выключать не более чем на четыре часа. Однако в ДТЭК предупредили, что это может повториться в течение дня через четыре часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

"Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00", – говорится в сообщении.

График отключений можно посмотреть по ссылке.

Добавим

Жителей Киева и области призвали умеренно потреблять электроэнергию – включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 по 23.00.

А предпринимателей попросили ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

Напомним

22 октября из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины без света остались жители семи областей, больше всего – в Хмельницкой области.

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевская область, свет, ДТЭК
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