Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
6750

Утром россияне ударили по Никополю: ранены пять человек

Утром россияне ударили по Никополю: ранены пять человек

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня утром российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области – получили ранения пять человек. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

"Утром россияне снова обстреляли Никопольский район. Накрыли огнем Никополь. Предварительно, ранены пять человек. Двое из них ехали в машине, когда рядом с машиной разорвался российский снаряд", – написал Резниченко.

Добавим

По данным главы ОВА, в городе повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий.

Напомним

Валентин Резниченко сообщал, что этой ночью россияне били по Никопольскому району.

Источник: УНН
Теги: война, Никополь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.