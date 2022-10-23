Новости: Война
23 октября 2022, 12:47 • Анна Мурашко • 6750
Утром россияне ударили по Никополю: ранены пять человек
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня утром российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области – получили ранения пять человек. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Утром россияне снова обстреляли Никопольский район. Накрыли огнем Никополь. Предварительно, ранены пять человек. Двое из них ехали в машине, когда рядом с машиной разорвался российский снаряд", – написал Резниченко.
Добавим
По данным главы ОВА, в городе повреждены дома, детский сад и несколько частных предприятий.
Напомним
Валентин Резниченко сообщал, что этой ночью россияне били по Никопольскому району.
Источник: УНН
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