Во Львовской области авто столкнулось с электричкой: погибли два человека

КИЕВ. 23 октября. УНН. Этой ночью в селе Оброшино Львовской области в результате столкновения автомобиля BMW с электропоездом "Ужгород-Львов" погибли два человека. Об этом сообщила полиция Львовской области, передает УНН.

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"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 530, 20-летний житель одного из сел Львовского района, на регулируемом железнодорожном переезде совершил столкновение с электропоездом "Ужгород-Львов" под управлением 29-летнего жителя Николаева Стрыйского района. От полученных в результате ДТП травм двое пассажиров автомобиля – жители района, мужчины в возрасте 20 и 21 год, – погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Детали

ДТП произошло 23 октября, примерно в 00.30, на автодороге Оброшино-Басовка.

Как отметили, водитель автомобиля и еще один пассажир, 19-летний житель района, получили телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

На автодороге сообщением Одесса-Рени, в селе Большой Дальник, произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и маршрутного такси. По предварительной информации, пострадало трое пассажиров общественного транспорта.