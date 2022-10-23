ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области – Гуменюк

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинские военные продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

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На вопрос, какая ситуация на херсонском направлении, Гуменюк ответила: "Мы продолжаем активные действия, продолжаем двигать линию фронта, но они (оккупанты – ред.) очень прочно там засели за оборонительным рубежом. Наша работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу".

Напомним

Ранее Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

По состоянию на 21 октября ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов Херсонской области.