Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
13635

ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области – Гуменюк

ВСУ продолжают двигать линию фронта в Херсонской области – Гуменюк

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинские военные продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

На вопрос, какая ситуация на херсонском направлении, Гуменюк ответила: "Мы продолжаем активные действия, продолжаем двигать линию фронта, но они (оккупанты – ред.) очень прочно там засели за оборонительным рубежом. Наша работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу".

Напомним

Ранее Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

По состоянию на 21 октября ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.