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Сунак выдвинул свою кандидатуру на должность премьера Великобритании

Сунак выдвинул свою кандидатуру на должность премьера Великобритании

КИЕВ. 23 октября. УНН. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявил о выдвижении на должность премьер-министра страны и главы Консервативной партии, сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.

Цитата

"Соединенное Королевство – великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране", – написал Сунак.

Напомним

20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

В Консервативной партии планируют избрать нового главу британского правительства до 31 октября.

Сообщали, что Борис Джонсон и Риши Сунак являются основными претендентами на место премьер-министра Великобритании.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
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