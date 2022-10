Сунак выдвинул свою кандидатуру на должность премьера Великобритании

КИЕВ. 23 октября. УНН. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявил о выдвижении на должность премьер-министра страны и главы Консервативной партии, сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.

Цитата

"Соединенное Королевство – великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране", – написал Сунак.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK