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В Иркутске на частный дом упал военный самолет

В Иркутске на частный дом упал военный самолет

КИЕВ. 23 октября. УНН. В российском Иркутске на двухэтажный частный дом упал военный самолет. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на иркутского губернатора игоря кобзева, передает УНН.

Цитата

"В Иркутске упал военный самолет. ЧП произошло примерно в 18:00 по местному времени в микрорайоне Ново-Ленино. На место выехали все оперативные службы", – говорится в сообщении.

Добавим

По предварительным данным, самолет упал на частный двухэтажный дом. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним

17 октября в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34 – погибли по меньшей мере 13 человек.

Источник: УНН
Теги: Россия
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