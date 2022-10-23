В Иркутске на частный дом упал военный самолет

КИЕВ. 23 октября. УНН. В российском Иркутске на двухэтажный частный дом упал военный самолет. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на иркутского губернатора игоря кобзева, передает УНН.

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"В Иркутске упал военный самолет. ЧП произошло примерно в 18:00 по местному времени в микрорайоне Ново-Ленино. На место выехали все оперативные службы", – говорится в сообщении.

Добавим

По предварительным данным, самолет упал на частный двухэтажный дом. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним

17 октября в российском Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34 – погибли по меньшей мере 13 человек.