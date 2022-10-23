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В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после ракетного удара – Укрэнерго

В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после ракетного удара – Укрэнерго

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Хмельницкой области восстановили электроснабжение после массированного ракетного удара 22 октября. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует УНН.

Цитата

"Укрэнерго" восстановило питание Хмельницкой области после массированного ракетного удара российского агрессора 22 октября", – говорится в сообщении.

Добавим

По данным Укрэнерго продолжаются работы для восстановления энергоснабжения Ровенской, Черкасской и Волынской областей.

Напомним

22 октября российские войска ударили по объектам Хмельницкой области, силы ПВО сбили несколько ракет. После вражеских атак исчез свет в двух районах.

Источник: УНН
Теги: Хмельницкий и Хмельницкая область
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