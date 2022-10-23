Падение военного самолета в Иркутске: оба пилота погибли

КИЕВ. 23 октября. УНН. Оба пилота военного самолета Су-30, который упал на двухэтажный дом в российском Иркутске, погибли. Об этом в Telegram сообщил губернатор города игорь кобзев, передает УНН.

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"Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал", – написал кобзев.

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По данным губернатора, самолет Су-30 якобы проводил испытательный полет.

Напомним

Сегодня в российском Иркутске на двухэтажный дом упал военный самолет.