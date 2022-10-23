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Оккупанты обстреляли больницу в Бахмуте

Оккупанты обстреляли больницу в Бахмуте

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из артиллерии обстреляли Бахмут Донецкой области  – попали в местную больницу. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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"Сегодня утром россияне обстреляли Бахмут из артиллерии – попали в местную многопрофильную больницу интенсивного лечения. К счастью, никто не пострадал, однако здание частично разрушено: повреждены крыша и стены, выбиты окна", – написал Кириленко.

Напомним

22 октября сообщали, что ночью россияне продолжали обстреливать Донецкую область вдоль всей линии соприкосновения – от Угледарской до Лиманской громады.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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