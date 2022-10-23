В Киеве получили отопление примерно 30% домов
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве примерно 30% домов уже подключили к централизованному отоплению. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.
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"Мы ориентируемся на показатели прошлого года, серьезных отклонений не должно быть. Возможно, плюс-минус один градус, но точно без резких отклонений", – сказал Пантелеев.
На вопрос, какой процент жилых домов уже имеет отопление, Пантелеев ответил: "Около 30% подключено сейчас к централизованному отоплению".
По его словам, нужна примерно неделя, чтобы весь город был с теплом.
Напомним
Ранее сообщали, что Киев полноценно начинает отопительный сезон с 20 октября.
Летом глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что этой зимой украинцам обещают температуру в домах на четыре градуса ниже нормы.