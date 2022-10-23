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До 19° тепла и почти без осадков: прогноз погоды на завтра

До 19° тепла и почти без осадков: прогноз погоды на завтра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Ночью, 24 октября, на востоке Украины прогнозируют дождь, днем на западе и юге температура повысится до 19° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной части ночью дождь. (...) Температура ночью 5-10°; днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях местами 17-19°", – говорится в сообщении.

Добавим

Ночью и утром западные области местами накроет туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Источник: УНН
Теги: погода
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