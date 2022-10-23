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Украинские военные сбили уже 273 "Шахеда" – Воздушные силы

Украинские военные сбили уже 273 "Шахеда" – Воздушные силы

КИЕВ. 23 октября. УНН. С начала сентября украинские военные сбили уже 273 иранских дрона-камикадзе "Шахед-136". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Сегодня с момента первого применения дрона-камикадзе, который сбили в Купянске Харьковской области 13 сентября, мы имеем сбитых 273 "Шахеда-136", – рассказал Игнат.

Напомним

Ранее Игнат сообщал, что ВСУ сбивают иранские дроны-камикадзе с результативностью 85%.

Этой ночью украинские защитники уничтожили 16 дронов-камикадзе, которые летели с юга.

Источник: УНН
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