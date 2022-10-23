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россияне готовят провокацию в Мелитополе, чтобы обвинить ВСУ – мэр

россияне готовят провокацию в Мелитополе, чтобы обвинить ВСУ – мэр

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня в захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты могут устроить очередную провокацию, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

"Сегодня, 23 октября, это День освобождения города Мелитополя от фашистских захватчиков. Сегодня рашисты пытаются сделать провокацию в Мелитополе. На 16:00 они на центральной площади города собирают массовку и собираются совершить провокацию, чтобы потом обвинить наши силы сопротивления, партизан и ВСУ", – рассказал Федоров.

Мэр подчеркнул, что для украинских военных мирные жители в приоритете, и они не собираются подвергать их опасности.

Кроме того, Федоров призвал мелитопольцев быть бдительными.

"Избегайте мест скопления людей, не подходите к российским военным и вражеской технике. Ни в коем случае не участвуйте в сомнительных мероприятиях рашистов", – добавил он.

Напомним

Российские оккупанты отсрочили старт отопительного сезона на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Мелитополе и Бердянске.

Источник: УНН
Теги: война, провокации, Мелитополь
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