Новости: Криминал и ЧП
23 октября 2022, 15:49 • Анна Мурашко • 8115
В Донецкой области во время разминирования погиб спасатель
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Святогорске Донецкой области во время разминирования погиб спасатель. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
"Во время разминирования Святогорска погиб спасатель. Трагедия произошла сегодня утром – сдетонировал боеприпас, тип которого пока не установлен", – написал Кириленко в Telegram.
Напомним
18 октября заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов сообщал, что предварительно 130 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании. Однако эта цифра будет меняться, ведь не все территории еще деоккупированы.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram