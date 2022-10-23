В Донецкой области во время разминирования погиб спасатель

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Святогорске Донецкой области во время разминирования погиб спасатель. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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"Во время разминирования Святогорска погиб спасатель. Трагедия произошла сегодня утром – сдетонировал боеприпас, тип которого пока не установлен", – написал Кириленко в Telegram.

Напомним

18 октября заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов сообщал, что предварительно 130 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании. Однако эта цифра будет меняться, ведь не все территории еще деоккупированы.