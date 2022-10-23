"Несмотря на дожди, ВСУ продвигаются вперед": Гайдай анонсировал хорошие новости с Луганской области

КИЕВ. 23 октября. УНН. Дождливая погода немного замедляет наступление украинских военных в Луганской области, но они все равно продолжают продвигаться вперед. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

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"Нам немного мешает погода, потому что сейчас дожди на границе Донецкой и Луганской областей, и это немного замедляет наступление, потому что техника вянет. Однако все равно я надеюсь, что в ближайшее время уже от Генерального штаба мы получим хорошую официальную информацию. Как раз хорошие новости из Луганской области", – рассказал Гайдай.

В своем Telegram-канале он добавил, что украинские военные продолжают продвигаться вперед, несмотря на непогоду.

Напомним

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинские военные постепенно продвигаются вперед в Луганской области. Наиболее сложные участки – Сватовское и Кременское направления.

Британская разведка сообщала, что российские оккупанты строят оборонительные противотанковые укрепления ("линию вагнера"), чтобы включить реку Северский Донец в зону обороны и попытаться сдержать контрнаступление украинских военных.