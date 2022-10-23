"Зерновая инициатива": из Украины вышло шестое судно для ООН

КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня из порта Одесской области вышло шестое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

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"Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморска. На его борту 40 тыс. тонн пшеницы для Йемена", - говорится в сообщении.

Детали

Также сегодня в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта Южный вышли 6 судов со 124,3 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Как сообщали ранее, россия сознательно задерживает полноценную реализацию "зерновой инициативы". В связи с этим порты работают в последние дни только на 25-30% своих возможностей.

В целом с 1 августа из портов Большой Одессы 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Напомним

21 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы становится более напряженной. россия образовала искусственную очередь из 150 судов с агропродукцией.