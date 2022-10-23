Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
3465

Сборная Украины стала второй на женском чемпионате по боксу в Европе

Сборная Украины стала второй на женском чемпионате по боксу в Европе

КИЕВ. 23 октября. УНН. Женская сборная Украины по боксу заняла второе место в медальном зачете на континентальном первенстве в черногорской Будве. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Цитата

«Шесть медалей, из них три золотые — лучшее в истории выступление женской сборной Украины по боксу на чемпионатах Европы. Наши девушки заняли второе место в медальном зачете на континентальном первенстве в черногорской Будве», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что получили:
• «Золото»: Татьяна Коб (до 52 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг).
• «Серебро»: Мария Бова (до 63 кг).
• «Бронза»: Анастасия Черноколенко (до 75 кг), Раиса Пискун (до 81 кг).

Дополнение

Украинский стрелок Сергей Кулиш получил “золото” на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире. К тому же спортсмен получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 для Украины.

Источник: УНН
Теги: бокс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.