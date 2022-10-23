Сборная Украины стала второй на женском чемпионате по боксу в Европе

КИЕВ. 23 октября. УНН. Женская сборная Украины по боксу заняла второе место в медальном зачете на континентальном первенстве в черногорской Будве. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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«Шесть медалей, из них три золотые — лучшее в истории выступление женской сборной Украины по боксу на чемпионатах Европы. Наши девушки заняли второе место в медальном зачете на континентальном первенстве в черногорской Будве», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что получили:

• «Золото»: Татьяна Коб (до 52 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг).

• «Серебро»: Мария Бова (до 63 кг).

• «Бронза»: Анастасия Черноколенко (до 75 кг), Раиса Пискун (до 81 кг).

Дополнение

Украинский стрелок Сергей Кулиш получил “золото” на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире. К тому же спортсмен получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 для Украины.



