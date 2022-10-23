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1980

Украинские военные выполнили около 1️30 огневых задач по позициям оккупантов на Юге

КИЕВ. 23 октября. УНН. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение ночи выполнили около 1️30 огневых задач по позициям российских оккупантов и районах сосредоточения вражеских сил. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

«Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение ночи наносили удары по позициям врага и районах сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 1️30 огневых задач. Потери противника уточняются», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ночью юг страны враг массированно атаковал ударными дронами типа «Shahed-136». Силами и средствами обороны 14 барражирующих боеприпасов уничтожено над Николаевской областью и еще один над Никопольским районом Днепропетровщины.

Дополнение

В ночь на 23 октября противник уже "традиционно" атаковал юг страны ударными дронами-камикадзе. Украинские военные уничтожили 16 дронов.

Источник: УНН
Теги: война
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