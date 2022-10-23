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Новости: Война
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россия держит в Черном море 24 "Калибра"

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Черном море находится 3 российских носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 24 «Калибра». Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

«В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 3 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 24 «Калибра». Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 10 кораблей и катеров, в том числе 2 больших десантных корабля», - говорится в сообщении.

Сообщается, что все они продолжают маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

Дополнение

Ранее Оперативное командование “Юг” сообщало, что в Черном море враг несколько уменьшил количество корабельной группировки - до 6 единиц.

Источник: УНН
Теги: Черное море, война
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