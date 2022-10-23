Страны G7 призвали Россию вернуть полный контроль над ЗАЭС Украине

КИЕВ. 23 октября. УНН. Страны G7 осудили неоднократные похищения российскими оккупантами руководства и персонала Запорожской атомной электростанции, а также призвали Россию вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

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«Мы призываем россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки безрассудно и опасно поставить ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасность и безопасные операции», - говорится в заявлении.

Кроме того, страны G7 осудили неоднократные похищения Россией руководства и персонала украинской АЭС и применение других форм давления на оставшийся украинский персонал.

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«Эти действия еще больше ухудшают ядерную безопасность и защищенность ЗАЭС, не позволяя ключевому персоналу выполнять свои незаменимые функции. Мы решительно отвергаем эти безрассудные, жестокие и опасные действия и требуем немедленного освобождения задержанных», - отмечается в заявлении.

Дополнение

Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что на оккупированной ЗАЭС ситуация с каждой неделей только ухудшается. Он считает, что длительные перебои с электропитанием станции могут привести ко второй "Фукусиме".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после проведения переговоров с украинской и российской сторонами по Запорожской АЭС сообщал, что ситуация невыносима и требует немедленных действий.