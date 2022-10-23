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В беларуси замечены иранские инструкторы, которые обучают россиян запускать дроны-камикадзе

В беларуси замечены иранские инструкторы, которые обучают россиян запускать дроны-камикадзе

КИЕВ. 23 октября. УНН. В беларуси замечена группа иранских инструкторов, которые обучают российских военных и координируют запуски иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщает Движения национального сопротивления Украины, передает УНН.

Цитата

«В деревне Микуличи, что в Гомельской области, замечена группа иранских инструкторов, офицеров КСИР ИРИ, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ. По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуски БПЛА “Shahed-136” по объектам инфраструктуры Киевской области и северных и западных областей Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что по последним данным россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

Дополнение

Белый дом подтвердил, что иранский персонал находится в оккупированном россией Крыму, помогая российским силам проводить атаки беспилотников на Украину.

Украинский чиновник сообщил изданию The Jerusalem Post, что 10 иранцев, которые обучали российских солдат, были убиты украинскими ударами в российско-украинской войне на прошлой неделе.

Источник: УНН
Теги: Россия, БПЛА, Беларусь, война, Иран
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