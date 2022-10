После кровожадного заявления украинофоба Красовского министр Кулеба призвал запретить телеканал RT во всем мире

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны запретить вещание российского пропагандистского канала RT, сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра.

Основанием для такого призыва стали заявления журналиста-украинофоба Антона Красовского о необходимости топить украинских детей.

Цитата

«Правительства, которые еще не запретили RT, должны пересмотреть этот отрывок. Это то, на чем вы стоите, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное разжигание геноцида (за это будем судить этого человека), которое не имеет ничего общего со свободой слова. Запретить RT во всем мире!», - написал Кулеба.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg