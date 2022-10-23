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После кровожадного заявления украинофоба Красовского министр Кулеба призвал запретить телеканал RT во всем мире

После кровожадного заявления украинофоба Красовского министр Кулеба призвал запретить телеканал RT во всем мире

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны запретить вещание российского пропагандистского канала RT, сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра.

Основанием для такого призыва стали заявления журналиста-украинофоба Антона Красовского о необходимости топить украинских детей.

Цитата

«Правительства, которые еще не запретили RT, должны пересмотреть этот отрывок. Это то, на чем вы стоите, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное разжигание геноцида (за это будем судить этого человека), которое не имеет ничего общего со свободой слова. Запретить RT во всем мире!», - написал Кулеба.

Контекст

Ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский предложил топить украинских детей в реке. Свои циничные, человекофобские заявления Красовский озвучил во время интервью с российским писателем Сергеем Лукьяненко.
Лукьяненко рассказал, что в 1980 году попал в Закарпатье во время лечения астмы. Там он, якобы встретил украинских детей, которые сказали ему, что "Украину оккупировали москали". Он отметил, что дети были русскоязычные и с русскими фамилиями – дети военных.

"А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где "пливе кача". Прям топить надо таких детей, прямо в Тисине. ... Сказал, что "москали оккупировали" - и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением", – сказал на это Красовский.

Лукьяненко в ответ напомнил, что для воспитания раньше использовались розги.

"Карпаты это отвратительно. Там каждая хата называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей", - продолжил Красовский.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 820 детей, убили – 430. 

Источник: УНН
Теги: дети, пропаганда, телеканал
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