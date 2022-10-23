Арахамия рассказал, когда ВР планирует принять Бюджет-2023

КИЕВ. 23 октября. УНН. Верховная Рада ожидает рекомендаций от миссии Международного валютного фонда по Украине, после учета которых будет готова принимать Государственный бюджет на 2023 год. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, передает УНН со ссылкой на ВР.

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«Мы ждем окончания работы миссии МВФ, и как только она предоставит свои рекомендации, мы их учтем и будем принимать Бюджет-2023. И хотя сначала Фонд не хотел начинать новую миссию до окончания войны, то сейчас, как видим, ситуация изменилась», - сказал Арахамия.

Он отметил, что это большая работа на всех уровнях.

«Присоединился Президент, работали министры, дипломаты, новый глава НБУ. В итоге мы убедили наших партнеров, и сейчас продолжаются переговоры. У нас оптимистичные ожидания», - добавил Арахамия.

Дополнение

7 октября законопроект о Государственном бюджете на 2023 год был принят парламентом за основу.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что проект бюджета на 2023 год будет выглядеть как бюджет воюющей страны, где почти половина расходов будет направлена на оборону, а треть – на социальную помощь.

Основные показатели

В Государственном бюджете на 2023 год заложено:

· рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном (консервативный прогноз)

· средняя зарплата на уровне 18,5 тыс. грн

· инфляция может достичь 30%

· среднегодовой курс доллара в районе 42 гривен

· главный приоритет - оборона и безопасность - более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета.