В приоритетах ВР - конфискация российских активов, компенсация за утраченное жилье и оборот оружия - Арахамия

КИЕВ. 23 октября. УНН. В приоритетах Верховной Рады сейчас вопрос о конфискации российских активов и законопроекты о компенсации за утраченное жилье, обороте оружия и бюджет на следующий год. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга Народа», член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, передает УНН со ссылкой на ВР.

Арахамия напомнил, что недавно Президент Украины подписал указы о наложении санкций на почти 4000 юридических и физических лиц из российской федерации.

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По его словам, теперь Верховная Рада должна сосредоточиться на том, чтобы все российские активы в Украине были конфискованы правильным путем и пошли в пользу государства. Все средства будут направлены как на усиление нашей обороноспособности, так и на компенсацию утраченного нашими гражданами жилья.

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«Перед нами стоит вопрос урегулирования процедуры конфискации российских активов. Также ждет второго чтения законопроект, который вводит конкретный механизм выплат тем людям, которые потеряли свое жилье в результате вооруженной агрессии со стороны россии», - сказал Арахамия.

Арахамия отметил, что также второго чтения ждет законопроект об оружии, поскольку в нынешней ситуации это чрезвычайно актуальный вопрос. Однако самым главным вопросом остается бюджет на следующий год.

Дополнение

23 февраля 2022 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.