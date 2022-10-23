Оккупанты вывезли в Крым 12 воспитанников детского дома-интерната с Херсонской области

КИЕВ. 23 октября. УНН. Россияне вывезли во временно оккупированный Крым 12 воспитанников Олешковского детского дома-интерната с Херсонской области. Об этом в своем Telegram сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

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«россияне продолжают цинично похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. На этот раз они принудительно вывозят детей с инвалидностью, проживающих в Олешковском детском доме-интернате Херсонской области. По состоянию на 22 октября в Крым было вывезено 12 воспитанников коммунального учреждения. Эта информация уже поступила в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», - написал Ермак.

По его словам, еще 7-го октября оккупанты создали так называемое бюджетное учреждение «Олешковский детский дом-интернат» на базе имущественного комплекса коммунального учреждения «Олешковский детский дом-интернат» и назначили нового «директора учреждения».

«Нам известно, что на сегодня в заведении находилось 82 ребенка, 40 из которых являются паллиативными. 12 детей с инвалидностью I, II и III группы в возрасте от 8 до 18 лет принудительно перевезли в Клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в селе Строгоновка Симферопольского района АРК Крым», - сообщил Ермак.

Он отметил, что пока неизвестно, что будет дальше с детьми, но россия систематически похищает и депортирует наших людей, повторяя худшие практики прошлых преступлений против украинского народа.

«За такие действия должен быть жесткий правовой ответ - это геноцид украинцев. Мы делаем все, чтобы россияне отвечали за это», - добавил Ермак.

Дополнение

13 октября Генштаб в вечерней сводке сообщал, что оккупационные войска россии из Херсона вывезли около 170 детей.