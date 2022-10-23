Северная Македония: четверо украинцев арестованы на археологических раскопках

КИЕВ. 23 октября. УНН. Четверо украинцев арестованы по подозрению в незаконных раскопках в поисках артефактов на одном из самых богатых археологических памятников Северной Македонии, сообщает УНН ссылаясь на АР.

Детали

В заявлении полиции говорится, что подозреваемые были арестованы, когда полицейские поймали их за раскопками на охраняемом участке Изар неподалеку от деревни Марвинчи в южной части страны. При них были обнаружены два металлоискателя, лопаты и несколько раскопанных предметов.

Имена подозреваемых не разглашаются. В заявлении говорится, что все четверо имели временный вид на жительство. Если их будут судить и признают виновными в несанкционированных раскопках, подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.

Изар находится примерно в 19 км от границы Северной Македонии с Грецией.

Справка

В 1977-1986 годах археологи обследовали здесь более 200 могил. Говорят, что находки датируются периодом от бронзового века до поздней античности. На этом месте есть остатки храма и стадиона, выполненного в древнеримском стиле.